di Monia Orazi

Un comitato di persone che hanno preso la multa a Bolognola con l’autovelox fisso che si trova lungo la provinciale 120, subito dopo la chiesa, in direzione Pintura, nella zona di una strettoia dove vige il limite di 30 chilometri orari. Il gruppo si chiama “Motociclisti che non vanno a Bolognola” ed ha già raccolto oltre duecento partecipanti.

«Faremo un comitato per far sistemare meglio l’installazione e annullare le multe ingiuste (quelle sotto i 50 orari) e poi per evitare il parcheggio a pagamento», si legge nel gruppo. «Chiunque abbia preso la multa è pregato di segnalarcelo. In tal modo potremo verificare il numero di persone coinvolte e preparare in futuro un eventuale ricorso collettivo».

Le critiche riguardano il posizionamento dell’autovelox ed il limite a 30 orari che per una moto sarebbe troppo basso, inoltre con questo valore il rischio è che chiunque non si accorga dell’autovelox prenda la multa. Secondo i dati del comune di Bolognola in due mesi sono transitati nella zona 18.800 veicoli e solo 248, pari all’1,41 per cento hanno superato il limite prendendo la multa.

L’installazione è stata motivata con ragioni di sicurezza, in quanto si trova una strettoia, con rischi per l’incolumità di chi attraversa.

Si legge nel gruppo: «E’ possibile prendere una multa andando a 42 orari in discesa e in coppia in moto? Ebbene sì, seppur al limite dell’equilibrio fisiologico per un mezzo a 2 ruote stando in coppia, il limite a 30 orari in discesa (ma ovviamente anche in salita) è realtà. Il comune di Bolognola è riuscito nell’impresa di posizionare un autovelox con queste caratteristiche: sta su un lato della strada ma funziona in ambo i sensi, ed è coperto da fogliame e rami (non si riesce nemmeno a vedere giungendo da Pintura); è inoltre installato su un palo dell’illuminazione, pertanto si mimetizza ulteriormente. Il segnale di controllo elettronico della velocità è a ridosso del congegno e ti distrae perché venendo giù da Pintura, sul lato destro, non ci vedi nessun congegno attaccato».

Nel mirino dei commenti social anche il parcheggio a pagamento nella zona di Pintura di Bolognola, previsto tutto l’anno, su cui aveva espresso profonde perplessità anche l’imprenditrice Emanuela Leli, che ha tenuto chiuso l’albergo ristorante La Capanna subito dopo la fine della stagione invernale ed ha riaperto oggi. «Crediamo nel territorio e vogliamo portare avanti questa attività per soddisfare le tante richieste dei nostri clienti – spiega Leli -. In merito a parcheggi e viabilità speriamo nel buonsenso degli amministratori».