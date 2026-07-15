«Al via Pieve Toridens, il festival comico che fa dell’estate pievetorinese un’eccellenza». È il sindaco Alessandro Gentilucci ad annunciare l’evento che si svolgerà a partire da sabato.

«Comicità, magia e giocoleria – prosegue il primo cittadino – portiamo in scena alcuni dei più bravi artisti a livello nazionale. È una tradizione che si ripete ormai da anni e sulla quale puntiamo per arricchire, con il sorriso e il divertimento, il calendario degli eventi estivi».

Si comincia sabato alla piscina benessere con il Leo magic show del Teatro Lunatico, uno spettacolo di magia comica dove il pubblico non sarà solo spettatore ma verrà coinvolto in gag, imprevisti e trucchi inspiegabili.

Il 24 luglio, al bar Pompei di Pié Casavecchia, sarà la volta di Gabriele Rigo con il suo “Poteva andare meglio”, una performance che invita ironicamente a riconoscere il fallimento come parte essenziale dell’esperienza umana e teatrale. Chiusura del festival il 31 luglio in piazza Santa Maria Assunta con Nicola Virdis, una girandola di gag e situazioni comiche con cui l’artista sardo, noto per la sua partecipazione a vari spettacoli televisivi, trascinerà il pubblico negli anni Ottanta. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.