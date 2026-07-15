Infastidisce i clienti del pub,
picchiato un 54enne
CIVITANOVA - La discussione è degenerata per futili motivi, sul posto è intervenuta anche la polizia. Da Santa frantumato un tavolo di vetro, il titolare: «Sabato ci hanno rotto il mobiletto che rimane all'esterno. Oggi settimana succede qualcosa»
di Laura Boccanera (foto di Alessandro Panichelli)
Lite violenta al pub, 54enne cubano picchiato dopo che aveva iniziato ad infastidire alcuni clienti. Atti vandalici e degrado in centro, spaccato un tavolo in vetro da Santa, per le strade e nei parchi pubblici decine e decine di bottiglie di vetro abbandonate. Notti di movida e disagi a Civitanova.
Ieri mattina attorno alle 3 è intervenuta anche la polizia per sedare una rissa nata all’esterno di un pub. Protagonista un 54enne cubano che era con la fidanzata e che per futili motivi, ha iniziato a discutere con altri avventori del locale. Un gruppo di persone è intervenuto per sedare gli animi ma sono partiti schiaffi e colpi con calci e manate. A finire a terra con lesioni lievi proprio il cubano, che è stato soccorso ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Al momento non ci sono denunce.
Disagi invece in centro quando, terminata la movida, restano i rifiuti e gli atti vandalici. Ne sa qualcosa il titolare di Santa, localino di viale Vittorio Veneto che stanotte è stato preso di mira da qualcuno che ha mandato in frantumi il vetro del tavolo a botte che si trova all’esterno. Il locale era chiuso e ad avvertire questa mattina il proprietario è stato un fornitore: «Il nostro fornitore del pane stamattina mi ha inviato la foto di quello che ha trovato – racconta – con tutti i vetri a terra e il tavolo danneggiato. Ancora non siamo andati al locale, ma non è neanche la prima volta. Sabato ugualmente ci hanno rotto il mobiletto che rimane all’esterno. Oggi settimana succede qualcosa». E in barba all’ordinanza anti alcol che vieta il consumo all’esterno questa mattina i parchi cittadini e le strade sembravano una discarica: bottiglie di superalcolici, da Jagermaster a gin, da drink energetici, ma anche bottiglie di vino era lasciate all’abbandono nei parchi. Qualcuno si è anche divertito a rivoltare i cassonetti e poi spargere i rifiuti per la strada.
Una serena notte di caos istituzionalizzato.E’ alcol e quindi tutto bene.I soldi non finiranno alle mafie, nessuno spacciatore da remigrare, nessuno da segnalare alle autorità come assuntore.Qualcuno si sveglierà con un leggero (+o-)mal di testa coccolato da mamma’ una bella doccia e pronti per la prossima ser…,ops sbornia!Buoni futili motivi a tutti!
Altra feccia da espellere dal suolo Patrio.