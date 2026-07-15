di Laura Boccanera (foto di Alessandro Panichelli)

Lite violenta al pub, 54enne cubano picchiato dopo che aveva iniziato ad infastidire alcuni clienti. Atti vandalici e degrado in centro, spaccato un tavolo in vetro da Santa, per le strade e nei parchi pubblici decine e decine di bottiglie di vetro abbandonate. Notti di movida e disagi a Civitanova.

Ieri mattina attorno alle 3 è intervenuta anche la polizia per sedare una rissa nata all’esterno di un pub. Protagonista un 54enne cubano che era con la fidanzata e che per futili motivi, ha iniziato a discutere con altri avventori del locale. Un gruppo di persone è intervenuto per sedare gli animi ma sono partiti schiaffi e colpi con calci e manate. A finire a terra con lesioni lievi proprio il cubano, che è stato soccorso ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Al momento non ci sono denunce.

Disagi invece in centro quando, terminata la movida, restano i rifiuti e gli atti vandalici. Ne sa qualcosa il titolare di Santa, localino di viale Vittorio Veneto che stanotte è stato preso di mira da qualcuno che ha mandato in frantumi il vetro del tavolo a botte che si trova all’esterno. Il locale era chiuso e ad avvertire questa mattina il proprietario è stato un fornitore: «Il nostro fornitore del pane stamattina mi ha inviato la foto di quello che ha trovato – racconta – con tutti i vetri a terra e il tavolo danneggiato. Ancora non siamo andati al locale, ma non è neanche la prima volta. Sabato ugualmente ci hanno rotto il mobiletto che rimane all’esterno. Oggi settimana succede qualcosa». E in barba all’ordinanza anti alcol che vieta il consumo all’esterno questa mattina i parchi cittadini e le strade sembravano una discarica: bottiglie di superalcolici, da Jagermaster a gin, da drink energetici, ma anche bottiglie di vino era lasciate all’abbandono nei parchi. Qualcuno si è anche divertito a rivoltare i cassonetti e poi spargere i rifiuti per la strada.