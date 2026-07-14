Finisce con l’auto contro una parete di terra e la vettura si rovescia su di un fianco: il conducente trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. È successo a Civitanova, intorno alle 20,40 di oggi, in contrada Grazie.

L’incidente è avvenuto su di una strada di campagna. Secondo le prime informazioni, il conducente dell’auto, una piccola utilitaria scura, dopo aver perso il controllo della vettura è andato a finire contro una parete che sale a lato della carreggiata. L’auto ha concluso la corsa rovesciandosi su di una fiancata.

Immediati i soccorsi sul posto. Per prestare le cure all’automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Il personale dell’emergenza ha prestato le prime cure al ferito sul posto, poi l’uomo è stato caricato su di una barella e sull’ambulanza per essere portato in ospedale a Civitanova. Lì il ferito è stato caricato sull’eliambulanza per essere trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

(Foto di Alessandro Panichelli)