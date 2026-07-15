Si apre domani alle 21,15, all’Auditorium dell’Accademia della musica Abf di Camerino, la 40esima edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica che fino al 1 agosto porterà in città grandi interpreti, musica da camera, jazz, formazione e linguaggi contemporanei.

Il concerto inaugurale, dal titolo “Intrecci romantici”, è affidato al quintetto formato da Monica Zhang al pianoforte, Aldo Campagnari al primo violino, Andrea Esposto al secondo violino, Vittorio Benaglia alla viola e Chiara Burattini al violoncello. Il programma accosta due pagine centrali del repertorio cameristico: il “Quintetto per pianoforte e archi op. 81” di Antonín Dvořák e il “Quintetto per pianoforte archi op. 44” di Robert Schumann. Due capolavori romantici nei quali il dialogo tra il pianoforte e gli archi diventa materia viva, intensa e luminosa. Monica Zhang, pianista nata a Milano nel 2007 e vincitrice di oltre trenta concorsi internazionali, incontra interpreti di solida esperienza, come il cofondatore del Quartetto Prometeo Aldo Campagnari, e altri giovani talenti in una formazione capace di restituire la densità emotiva e la raffinatezza della grande musica da camera.

Il Camerino Festival conferma anche quest’anno il proprio legame con la città, valorizzando alcuni dei suoi luoghi più suggestivi: dall’Accademia Abf Bocelli al Convento dei cappuccini di Renacavata, dal Cortile del Palazzo Arcivescovile a piazza Cavour. Il festival è organizzato da Associazione Culturale Musicamdo, Adesso Musica, Gioventù Musicale Italia – Sede di Camerino, Andrea Bocelli Foundation e Comune di Camerino, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Camerino, il contributo di Mic, Regione Marche, Università di Camerino e Fondazione Carima, insieme agli sponsor e ai partner della rassegna e con il patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Fino all’1 agosto è inoltre visitabile al Palazzo Arcivescovile – Museo Diocesano la mostra “40 anni di Camerino Festival”, percorso espositivo dedicato a quattro decenni di musica, incontri, immagini e memorie. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro, under 14 omaggio. Biglietteria sul luogo di spettacolo dalle 20 e vendita online, per gli eventi disponibili, su www.ciaotickets.com. Info: www.camerinofestival.com, info@camerinofestival.com, 331 2233904.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo alle 21,15, al Convento dei cappuccini di Renacavata, con Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci in “Amori sospesi”.