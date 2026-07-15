Il Camerino Festival compie 40 anni
e festeggia con Dvorak e Schumann
MUSICA - Domani sera il via dall’Auditorium dell’Accademia della musica Abf con "Intrecci romantici"
Si apre domani alle 21,15, all’Auditorium dell’Accademia della musica Abf di Camerino, la 40esima edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica che fino al 1 agosto porterà in città grandi interpreti, musica da camera, jazz, formazione e linguaggi contemporanei.
Il concerto inaugurale, dal titolo “Intrecci romantici”, è affidato al quintetto formato da Monica Zhang al pianoforte, Aldo Campagnari al primo violino, Andrea Esposto al secondo violino, Vittorio Benaglia alla viola e Chiara Burattini al violoncello. Il programma accosta due pagine centrali del repertorio cameristico: il “Quintetto per pianoforte e archi op. 81” di Antonín Dvořák e il “Quintetto per pianoforte archi op. 44” di Robert Schumann. Due capolavori romantici nei quali il dialogo tra il pianoforte e gli archi diventa materia viva, intensa e luminosa. Monica Zhang, pianista nata a Milano nel 2007 e vincitrice di oltre trenta concorsi internazionali, incontra interpreti di solida esperienza, come il cofondatore del Quartetto Prometeo Aldo Campagnari, e altri giovani talenti in una formazione capace di restituire la densità emotiva e la raffinatezza della grande musica da camera.
Il Camerino Festival conferma anche quest’anno il proprio legame con la città, valorizzando alcuni dei suoi luoghi più suggestivi: dall’Accademia Abf Bocelli al Convento dei cappuccini di Renacavata, dal Cortile del Palazzo Arcivescovile a piazza Cavour. Il festival è organizzato da Associazione Culturale Musicamdo, Adesso Musica, Gioventù Musicale Italia – Sede di Camerino, Andrea Bocelli Foundation e Comune di Camerino, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Camerino, il contributo di Mic, Regione Marche, Università di Camerino e Fondazione Carima, insieme agli sponsor e ai partner della rassegna e con il patrocinio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche.
Fino all’1 agosto è inoltre visitabile al Palazzo Arcivescovile – Museo Diocesano la mostra “40 anni di Camerino Festival”, percorso espositivo dedicato a quattro decenni di musica, incontri, immagini e memorie. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro, under 14 omaggio. Biglietteria sul luogo di spettacolo dalle 20 e vendita online, per gli eventi disponibili, su www.ciaotickets.com. Info: www.camerinofestival.com, info@camerinofestival.com, 331 2233904.
Il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo alle 21,15, al Convento dei cappuccini di Renacavata, con Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci in “Amori sospesi”.