di Giovanni De Franceschi

Va a 35 chilometri orari lungo la Provinciale e prende una multa di 52 euro. E’ l’ennesimo caso segnalato da un automobilista che riguarda un autovelox piazzato dalla polizia locale dei Monti Azzurri. Caso che riapre la tanto discussa questione di quanto incassano gli enti locali con le multe degli autovelox, perché a volte si tratta di cifre da “capogiro”. Per questa Unione montana parliamo di una cifra compresa tra i 700 e gli 800mila euro. Cifre e multe legittime certo, ma a che a molti fanno storcere il naso. D’altronde era stato proprio il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, qualche settimana fa, durante un question time in Parlamento a dire: «Condivido la necessità della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade. Bisogna trovare il modo di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una reale sicurezza stradale».

Detto, questo non è la prima volta che i controlli alla velocità degli agenti di questa Unione montana finiscono al centro delle polemiche. Era già successo in passato di multe arrivate per una velocità di 32 0 38 km/h, così come diversi ricorsi erano stati presentati contro l’autovelox piazzato in superstrada in un tratto con lavori e limite di 40 km/h.

E anche questa volta più o meno stesso copione. L’automobilista, che preferisce restare anonimo, il 23 aprile scorso era lungo la Provinciale 120 Sarnano-Bolognola. Arrivato nel territorio di Bolognola, direzione frazione di Pintura, la sua auto è stata “immortalata” dall’autovelox. Gli viene contestata una velocità di 35 km/h a fronte di un limite di 30 km/h. Da qui la multa di 52,04 euro. «Pagherò – dice l’automobilista a Cronache Maceratesi – perché non vale la pena agire diversamente, ma intendo condividere con i vostri lettori la mia esperienza, così da avvisare quanti più possibile della presenza del rilevatore. È la prima volta che ricevo una sanzione di questo tipo e mi pare davvero inopportuno mettere limiti simili su una strada che, per sua conformazione, rende di per sé difficile raggiungere velocità elevate. Basterebbero dei dossi per evitare situazioni grottesche come questa, ma evidentemente sussistono esigenze particolarissime che giustificano tali misure».

Vediamo quindi quanto incassa l’Unione montana dei Monti Azzurri con le multe. Innanzitutto va detto che dal 1 giugno dell’anno scorso l’Unione si è trasformata in un Consorzio e comprende ormai una 30ina di comuni dell’entroterra Maceratese, Fermano e Ascolano. E sono 20 quelli che aderiscono al servizio unificato di polizia locale. Secondo i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Interno, nei primi cinque mesi del 2022, ha incassato 399mila euro. Nei restanti sette mesi, cioè dopo la trasformazione in Consorzio, è stata incassata una cifra leggermente inferiore a quella della prima parte dell’anno. Quindi complessivamente nel 2022 si dovrebbe essere arrivati a un totale tra i 700 e gli 800mila euro. Il condizionale è d’obbligo perché manca l’ufficialità dei dati degli ultimi sette mesi dell’anno dopo la trasformazione in Consorzio, che saranno pubblicati non appena il sistema del ministero lo renderà possibile. Nel 2021 il conto complessivo dell’intero anno ammontava a 613mila euro.

«Sono i sindaci dei Comuni – spiega il presidente dell’ente Giampiero Feliciotti – che ci indicano dove, come e quando effettuare i controlli sulla velocità». Anche il comandante della polizia locale dei Monti Azzurri Paolo Pettinari interviene sulla questione. «La Cassazione – spiega – ha specificato già da tempo che chi viola il Codice della strada ha un comportamento maleducato. Quindi se proprio vogliamo usare il concetto di fare cassa è chiaro che questo è possibile solo ce ci sono dei maleducati. E i Comuni che fanno cassa sui maleducati evitano di gravare sui cittadini corretti per mandare avanti l’ente».