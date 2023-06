Vince Civitanova organizza tre appuntamenti culturali con pensatori liberali. E si affida ai nomi di Carlo Cambi, Marcello Veneziani e Maurizio Belpietro. La rassegna è in programma da luglio a fine anno ed è il primo passo «per dare il via al grande progetto culturale e politico già annunciato dal partito civico», dicono da Vince Civitanova.

Il presidente Alessandro D’Urso sottolinea: «stiamo definendo gli ultimi dettagli e a breve comunicheremo le date degli incontri. Saranno gratuiti e aperti a tutti e si terranno in luoghi centrali della vita civitanovese. Siamo nati tra la gente – precisa il neo presidente- ed è lì che vogliamo continuare a stare». Carlo Cambi, giornalista toscano, appassionato di economia ed enogastronomia, opinionista de “La Verità” e “Panorama”, Marcello Veneziani, filosofo e scrittore e Maurizio Belpietro, giornalista, opinionista e direttore de “La Verità” saranno i tre ospiti che terranno dei dibattiti «volti a diffondere la cultura di destra e liberale» e ad avviare una seria riflessione sulla politica e sulla società di oggi.

«Abbiamo scelto la cultura – spiega d’Urso – quale motore trainante per continuare a crescere e per far conoscere a quanta più gente possibile il nostro magnifico gruppo. Vince Civitanova è da sempre una squadra vincente ed i risultati ottenuti nelle tornate elettorali ne sono una conferma. Bene, vogliamo fare di più. Vogliamo catalizzare nuove persone, dare voce ai loro progetti e alle loro esigenze, e soprattutto diffondere sempre di più quel senso di comunità dove condivisione e confronto, idee e ambizioni sono elementi imprescindibili per la crescita di ognuno di noi e della nostra Civitanova». Prosegue il tesseramento.