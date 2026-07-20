Dieci posti in più e una struttura completamente riqualificata. È stato inaugurato questa mattina l’asilo nido “Il Grillo Parlante” di via Saragat, interessato da un intervento da 1 milione e 490mila euro, finanziato con fondi Pnrr (910mila euro) e Foi (490mila euro). Grazie ai lavori, la capacità ricettiva del nido passa da 25 a 35 posti, mentre l’edificio è stato adeguato sotto il profilo della sicurezza, dell’efficienza energetica e dell’accessibilità.

I lavori di riqualificazione hanno interessato diversi aspetti della struttura, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza, l’efficienza energetica e la fruibilità. Nello specifico, sono stati eseguiti il consolidamento dell’edificio, la chiusura di uno spazio aperto per incrementare la superficie utile, nonché interventi di bonifica e rimozione dell’amianto scoperti durante la prima fase dei lavori. È stata inoltre migliorata l’accessibilità grazie alla sistemazione della rampa di accesso e all’installazione di un nuovo elevatore, mentre il comfort ambientale è garantito dalla sostituzione degli infissi e dalla realizzazione di un moderno impianto di riscaldamento a pavimento. La riorganizzazione degli spazi ha permesso di ricavare al piano inferiore locali dedicati a cucina, lavanderia e ripostigli, ottimizzando la gestione dei servizi; anche l’esterno è stato completamente riqualificato con la sistemazione del giardino, il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di una nuova recinzione.

«Questa giornata rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione e per le famiglie di Civitanova – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Aumentare l’offerta educativa in strutture sicure, moderne e accoglienti è una priorità che abbiamo perseguito con impegno. Il “Grillo Parlante” è oggi un luogo d’eccellenza, progettato su misura per garantire ai più piccoli benessere, crescita e stimoli educativi di alta qualità».

«Oggi consegniamo alla città un asilo all’avanguardia – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – . Abbiamo radicalmente riqualificato la struttura, rendendola più sicura, accessibile ed energeticamente efficiente: dal consolidamento strutturale, alla bonifica integrale fino al rinnovamento completo degli spazi interni ed esterni».