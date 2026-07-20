Annullato il concerto di Chiara Galiazzo a causa dell’allerta meteo per vento e temporali previsti per domani. La cantante doveva esibirsi proprio domani sera a Montecassiano per il Macsi Festival. Il concerto è stato rinviato all’8 agosto. L’appuntamento resta fissato anche nella nuova data per le 21,30 nel Cortile delle Clarisse e l’ingresso è gratuito.

Non cambia il resto del programma del Macsi festival: Giobbe Covatta arriva giovedì 23 luglio con “70. Riassunto delle puntate precedenti”. L’appuntamento con il comico è alle 21,30, al Cortile delle Clarisse di Montecassiano ad ingresso gratuito. L’attore, scrittore e tra i più apprezzati interpreti della comicità italiana, Giobbe Covatta ha costruito una carriera unica, nella quale satira, ironia e impegno civile si intrecciano per affrontare con intelligenza temi sociali, ambientali e di attualità. La sua comicità, brillante e pungente, continua da oltre quarant’anni a divertire il pubblico offrendo al tempo stesso spunti di riflessione.

Il Macsi Festival 2026 proseguirà giovedì 30 luglio con la conferenza della filosofa e saggista Lucrezia Ercoli, intitolata Nostalgia canaglia.