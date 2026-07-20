Tempo di avvicendamenti e congedi alla Guardia di finanza di Civitanova. Dopo l’arrivo del tenente Alessio Pecoraro alla guida della Compagnia al posto di Francesco Magliocco, ora per il luogotenente Fabio Piola, comandante del Nucleo mobile della Compagnia di Civitanova, è arrivato il congedo per il raggiungimento dei limiti d’età.

«Nel corso della sua prestigiosa carriera – ricordano le fiamme gialle – ha ricoperto molteplici incarichi sia operativi che di comando maturando pluriennale e consolidata esperienza nei settori di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria caratteristici della Guardia di finanza facendosi sempre apprezzare, anche al di fuori del Corpo, per il suo senso del dovere e la professionalità con cui ha sempre operato costituendo un imprescindibile punto di riferimento per superiori e collaboratori di ogni ordine e grado».

L’ispettore, dopo aver prestato servizio militare nel lontano 1985, si è arruolato nel Corpo della Guardia di finanza nel 1986 frequentando prima il corso di formazione per finanzieri alla Scuola Alpina di Predazzo e successivamente quello biennale per ispettori alla Scuola di Cuneo e di Lido di Ostia. Le successive tappe della sua lunga carriera sono state l’allora Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bologna, all’interno del quale ha prestato servizio quattro anni svolgendo rilevanti servizi di polizia tributaria, e dal 1995 le Sezioni Speciali del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Ancona, dove ha svolto attività tributarie nei confronti di aziende caratterizzate da importanti volumi d’affari.

Dal 1997 alla data di collocamento in congedo, il luogotenente ha sempre prestato servizio alla Compagnia di Civitanova, dapprima come addetto alla Sezione operativa volante e, in seguito, con l’avanzamento nel grado e le importanti competenze professionali acquisite, come comandante del Nucleo Mobile.

«Determinante – sottolinea la Compagnia – è stato l’apporto fornito dall’ispettore nella sua trentennale esperienza civitanovese durante la quale ha eseguito e diretto importanti indagini di polizia tributaria e giudiziaria, con particolare riguardo al suo periodo di comando del Nucleo Mobile, realizzando significativi risultati di servizio, tra gli altri, nei settori del contrasto all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti, del rispetto delle normative in materia di sicurezza dei prodotti nonché, in modo considerevole, della contraffazione dei marchi e brevetti registrati oltre che della tutela del Made in Italy».

L’attività svolta dal luogotenente ha trovato conferma inoltre in numerose ricompense morali come un encomio solenne, 21 encomi semplici e 10 elogi.

Al luogotenente cariche speciali Fabio Piola, il comandante provinciale di Macerata, colonnello Ferdinando Mazzacuva, e il comandante della Compagnia di Civitanova, capitano Francesco Magliocco, rivolgono a nome di tutti i colleghi «i più sentiti ringraziamenti per il servizio prestato con lealtà e rettitudine augurandogli, al contempo, un futuro sereno accompagnato dalle migliori soddisfazioni personali».