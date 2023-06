Il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani ha sottoscritto insieme al sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il Protocollo d’intesa contro la violenza di genere volto a promuovere una sempre più fattiva collaborazione rispetto allo stesso tema e ad assicurare risposte adeguate e condivise da parte delle istituzioni.

La cerimonia è stata ospitata a palazzo Governatori e anticipa un’attività di diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto alla violenza con attività di formazione e di informazione e di promozione e sensibilizzazione alla collaborazione e al coordinamento in materia di violenza di genere con interventi condivisi tra i soggetti firmatari dell’intesa oltre all’adesione a uno specifico tavolo di coordinamento da parte del Comune di San Severino e che entrerà così a far parte di una rete locale che opererà per venire incontro e offrire aiuto alle vittime di violenza.