Importante riconoscimento internazionale per un docente dell’Università di Camerino. L’Unric (United nations regional information ventre for Western Europe) ha celebrato lo scorso 8 giugno la Giornata mondiale degli Oceani 2023, scegliendo come testimonial il contributo video realizzato dal prof. Alberto Felici, direttore del master in Management aree e Risorse acquatiche costiere di Unicam, e da Paride Travaglini, biologo, giornalista, neo manager in Acquacoltura sostenibile che è stato realizzato grazie al contributo della Regione Marche.

Questa scelta premia non solo i corsi di alta formazione che da circa 20 anni il prof. Felici svolge nella gestione delle aree costiere ma anche Paride Travaglini che ha scelto di specializzarsi nella divulgazione delle conoscenze legate al mare, capitalizzando le competenze acquisite nel corso di comunicazione e divulgazione del Master tenuto dai giornalisti Rai Carmen Di Stasio e Cristiano Ercoli.

«Questo riconoscimento – afferma Felici – premia non solo l’Università di Camerino ma anche la Regione Marche che, supportando la realizzazione del Master Marac-Mas, ha consentito a giovani laureati marchigiani di potersi specializzare e mettere le competenze acquisite a disposizione della nostra comunità. Ritengo che questo rappresenti un esempio di quelle buone pratiche che il sistema Marche è in grado di realizzare. La scelta di realizzare i video nell’area portuale di San Benedetto del Tronto indica che la tutela del mare si deve realizzare con il contributo delle esperienze e dei saperi degli operatori della pesca costiera ed è un riconoscimento alla marineria sanbenedettese per le attività che mette in campo contro l’inquinamento marino».