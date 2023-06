Sta giungendo al termine il camp internazionale con la Pallavolo Macerata. Un nuovo progetto sportivo e culturale si sta svolgendo in questi giorni al Numana Blu Island-Family & Sport Resort, con un’ospite d’eccezione: l’accademia As Azs-Awf Wrocław. Il camp internazionale vede la partecipazione di tecnici della Pallavolo Macerata, coadiuvati dallo staff dell’accademia, e permette a due formazioni giovanili polacche under 18 femminili di confrontarsi con diverse realtà sportive marchigiane.

Le due squadre vantano già alcune ragazze nel giro della nazionale e in questi giorni stanno dividendo le attività tra gli allenamenti mattutini al Numana Blu Island – Family & Sport Resort, e amichevoli giornaliere da giocare insieme ad alcune squadre locali. Le under 18 hanno così la possibilità di mettersi alla prova contro nuovi avversari, conoscere tecnici e metodi di lavoro diversi, grazie al coinvolgimento delle società sportive marchigiane che hanno aderito all’iniziativa.

Il camp internazionale rappresenta per l’As Azs-Awf Wrocław anche un’occasione di conoscere le Marche e le sue bellezze culturali e storiche. Durante la settimana l’accademia viene infatti accompagnata a visitare alcuni dei luoghi più caratteristici della Regione, come il Santuario della Santa Casa di Loreto e l’Arena Sferisterio di Macerata.