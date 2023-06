Con una bella “pescata” tirando le reti dalla spiaggia si è aperto Gustaporto. Di pesce nelle reti in realtà neppure uno, dal momento che marittimi e imbarcazioni erano “prestati” per una rievocazione della pesca alla sciabica, ma in realtà il pesce poi c’è stato, eccome, cucinato dagli chef nel piazzale del mercato ittico civitanovese.

Si è aperta così la mattinata, con la simulazione di questo antico rito marinaro: pescatori in costume d’epoca, pesciarole, persino il pirata “Caronto”. Un gremitissimo mercato Ittico ha fatto da scenario all’Agorà sul turismo condotta da Hoara Borselli che durante la sua permanenza civitanovese ha riscosso molti attestati di stima e simpatia. Un confronto serrato su territorio, turismo e scenari futuri dal quale è scaturito il ruolo baricentrico di Civitanova per lo sviluppo di un’area vasta che si delinea sempre più come “Italia di mezzo”. Sempre al mercato ittico, Gioacchino Bonsignore, conduttore di “Gusto” e caporedattore del Tg5, ha presentato in anteprima le proposte di cibi marinari “da passeggio” elaborate dai cuochi civitanovesi per il Gustaporto Village. Una vera e propria standing ovation ha accolto l’arrivo in sala degli chef protagonisti: Andrea de Carolis (Sandwich Time), Alessandra Scarpetta (Raphael Beach), Leonardo Pepa (Noi Restaurant), Paolo Paniccia (Club Vela Osteria), Romina Maggi (Mollica Ristorante Osteria). Ultimo atto della mattinata, la premiazione della migliore vetrina civitanovese a tema GustaPorto. I giornalisti della stampa nazionale hanno visitato gli esercizi iscritti a questa prima edizione, ravvisando un ottimo livello generale delle proposte fatte dai negozianti civitanovesi. Vincitore del contest è lo store della cantina Colli Ripani di via Indipendenza. Molto apprezzata l’estemporanea realizzata dal Magma in pescheria con una rassegna di opere selezionate appositamente per l’occasione e che rappresentano un invito a visitare il patrimonio completo presso le sedi di Civitanova Alta.