di Nunzia Eleuteri

Anche quest’anno Gustaporto salpa dal club vela di Civitanova. Amministratori ed imprenditori hanno dato il via, ieri sera, alla kermesse del mare con un suggestivo ‘apericena’ al tramonto con tanto di intermezzo musicale lirico.

Entusiasta il sindaco della città, Fabrizio Ciarapica, che così ha salutato gli ospiti: «Siamo arrivati alla settima edizione di un evento su cui la nostra amministrazione ha puntato molto e di cui oggi possiamo constatare la crescita. Un progetto che nasce per promuovere le nostre peculiarità, in primis il pesce, ma che è diventato anche una sorta di laboratorio in cui si affrontano tanti temi del settore coinvolgendo anche l’aspetto turistico».

Da non sottovalutare, infatti, il recente inserimento di Gustaporto nel sito del Ministero del turismo quale evento da non perdere.

«Un riconoscimento che, aggiunto alla 20ª bandiera blu ottenuta quest’anno, non può farci che piacere» ha concluso il sindaco, invitando i presenti a partecipare al week end di appuntamenti, tra workshop, degustazioni e spettacoli tra i moletti del colorato porto di Civitanova Marche.

Gustaporto dà così il via al Grand Tour delle Marche magistralmente diretto da Angelo Serri con la collaborazione organizzativa di Alberto Monachesi e di uno staff ormai più che collaudato.