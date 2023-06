Tutto pronto per Gustaporto. Domani, sabato alle 11 il mercato ittico comunale ospita l’agorà di GustaPorto. Con la conduzione di Hoara Borselli, giornalista ed opinionista Mediaset, l’agorà quest’anno esplora “Le nuove rotte del turismo esperienziale, tra mare e terra”. Come ogni anno il convegno segna il momento iniziale e l’incipit concettuale della settimana che vede animarsi la città e l’area portuale con un intenso programma di iniziative culturali, turistiche e di valorizzazione dell’accoglienza locale.

Nel programma sono previsti gli interventi dell’assessore alle attività produttive e pesca della Regione Andrea Maria Antonini e del delegato al turismo della camera di commercio delle Marche, Massimiliano Polacco. Accanto al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica è inoltre previsto il contributo degli assessori alla pesca Francesco Caldaroni ed al turismo, Manola Gironacci. Parteciperanno all’incontro con le proprie idee e spunti per il futuro del turismo nel territorio anche il direttore di Tipicità e del Grand tour delle Marche Angelo Serri, il presidente dell’Unione montana marca di Camerino, Alessandro Gentilucci, il presidente dell’ordine degli architetti, Vittorio Lanciani, insieme ai delegati di Unimc Stefano Pollastrelli ed Univpm Valerio Temperini.

A fare gli onori di casa al mercato ittico la vicepresidente Siria Carella. L’agorà prevede anche un momento goloso, con la presenza del conduttore della trasmissione “Gusto” nonché direttore del TG5, Gioacchino Bonsignore. In anteprima verranno presentate le proposte di Port Food a cura dei ristoratori civitanovesi, che poi si potranno gustare fino a sera nel villaggio di GustaPorto allestito in Largo donatori di sangue. In programma anche la premiazione della migliore vetrina a tema marinaro di Civitanova, il nuovo contest lanciato quest’anno da GustaPorto in collaborazione con le associazioni dei commercianti. Nel corso della mattinata tour tra le vetrine civitanovesi per decretare, tra quelle partecipanti, la più aderente al messaggio di accoglienza di GustaPorto.