Materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale per la Caritas di Civitanova. È la donazione effettuata da Anas, Associazione nazionale di azione sociale, consegnata ieri nella sede di via Parini dalla presidente regionale Alessandra Perugini, alla presenza del consigliere comunale Gianluca Crocetti e del direttore della Caritas Marco Malaccari.

La donazione ha riguardato dispositivi di protezione individuale, gel igienizzante e guanti monouso di varie misure. All’iniziativa hanno preso parte anche Nicolas Pallalardo, proprietario dello stabilimento Dune, e il collaboratore Xhasty Pepaj, tra gli organizzatori della cena di beneficenza dello scorso settembre da cui è nato il percorso solidale.

«Un ringraziamento particolare va al comune di Civitanova, nella persona del consigliere Gianluca Crocetti, per l’organizzazione e il coordinamento dell’iniziativa – ha dichiarato la presidente Anas Alessandra Perugini –. La sua attenzione verso il terzo settore rappresenta un valore aggiunto per il territorio. Attraverso questa iniziativa vogliamo confermare il nostro impegno costante nel supporto alle realtà di assistenza. Ricordo che presso i nostri magazzini sono disponibili ulteriori presidi sanitari, pronti per essere destinati alle associazioni che ne faranno richiesta».

Nei prossimi giorni saranno donati ulteriori materiali anche ad altre realtà civitanovesi. «Ringrazio Anas per la disponibilità e la concreta vicinanza dimostrata al nostro territorio – ha aggiunto il consigliere Gianluca Crocetti –. Sostenere la Caritas e tutte le realtà che ogni giorno operano accanto alle persone più fragili è fondamentale. Invito le associazioni che hanno necessità di materiale sanitario a mettersi in contatto con me così da poter organizzare la consegna».