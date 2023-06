Med Store Tunit avanti con Paolorosso

Conferma per il preparatore atletico Gianluca Paolorosso. Arrivato alla Pallavolo Macerata con la squadra in Serie A e inseritosi perfettamente in un meccanismo collaudato come lo staff della Med Store Tunit, Gianluca Paolorosso viene confermato anche per la stagione 2023/2024. Il preparatore atletico è a lavoro per accogliere la squadra durante l’estate, seguirla nella fase di preparazione e poi nel campionato di Serie A3, quest’anno al fianco del nuovo coach Castellano.

«Per me è sempre un piacere proseguire a lavorare qui a Macerata – conferma il preparatore atletico Gianluca Paolorosso – . È grazie alla Med Store Tunit che mi sono avvicinato al mondo del volley e ho approfondito la mia esperienza con questo sport». Per questa stagione ci sono stati alcuni cambi in società, «Si tratta di rinforzi importanti per la Pallavolo Macerata: il General Manager Italo Vullo è un punto di riferimento; il secondo allenatore Domizioli è un gradito ritorno, conosce l’ambiente e ha sempre lavorato bene qui; con il nuovo coach Castellano mi sento spesso, stiamo parlando del lavoro che ci aspetta. Il mio compito è cercare di andare incontro alla sua visione di pallavolo, come ogni allenatore ha qualcosa di nuovo da dare alla squadra e mi permette di arricchire il mio bagaglio di esperienze».