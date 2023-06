Caldarola scoutman della Med Store Tunit

Med Store Tunit, Michele Caldarola sarà lo scoutman. Arrivato a Macerata due stagioni fa, lo scorso anno ha vissuto il campionato sulla panchina della prima squadra al fianco di coach Gulinelli come secondo allenatore, mentre per la stagione 2023/2024 Caldarola ritorna al ruolo di scoutman, che aveva ricoperto al suo primo anno in biancorosso. Vanta una lunga esperienza nella pallavolo, maturata girando dal sud al nord Italia, ed è ormai diventato un importante tassello dello staff della Med Store Tunit.

«Rimanere a Macerata è stata una scelta di cuore – spiega lo scoutman Michele Caldarola – In questi anni mi sono trovato benissimo, mi sento parte della grande famiglia che è la Pallavolo Macerata e questo mi ha convinto a proseguire la mia esperienza biancorossa. Abbiamo costruito insieme uno staff di grandi professionisti e molto affiatato, sono convinto che possiamo solo crescere». Un gruppo al quale sono stati aggiunti innesti importanti, oltre al nuovo coach Castellano, «Il direttore generale Italo Vullo è una figura di grande esperienza, diretto e sincero, so che ci troveremo bene, come con il nuovo coach; ha tanta voglia di lavorare e un’idea di pallavolo che mi piace. Tutto lo staff e la società remano nella stessa direzione, insieme possiamo vivere una bella stagione».