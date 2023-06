Matrimonio con la divisa, a Macerata si è sposato il comandante della stazione del capoluogo, Andrea Petroselli. Questo pomeriggio ha detto sì alla sua compagna, Maria Laura Menghini.

La coppia da anni porta avanti il proprio percorso di vita e ha due figli. Quest’anno Andrea e Maria Laura hanno pensato che potesse essere l’occasione giusta per andare all’altare e scambiarsi le promesse nuziali. Così oggi pomeriggio, nella chiesa di San Giorgio, location perfetta, così nel cuore cittadino, per chi dirige la stazione dei carabinieri di Macerata (le stazioni sono un presidio fondamentale per tanti comuni e i comandanti un punto di riferimento per i residenti). Ad accompagnare la funzione anche otto militari che sono in servizio a Macerata e che anche loro hanno partecipato in alta uniforme.

(Foto di Fabio Falcioni)