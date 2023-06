L’Università di Camerino in favore della popolazione ucraina: promosso un percorso agevolato per favorire la partecipazione di medici ucraini al proprio master biennale internazionale di secondo livello in Aesthetic medicine and therapeutics.

Il master, attivato nel 2010, nell’ambito della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute e diretto da Francesco Amenta è realizzato, in collaborazione, tra le Università di Camerino e Torino con rilascio di titolo di studio congiunto, e sotto gli auspici dell’European medical association (Ema). Il master è finalizzato alla formazione di base ed applicata nel settore della medicina estetica e dell’utilizzo delle principali risorse della terapia estetica. Un danno estetico può essere causato da svariati eventi, tra cui le conseguenze non mutilanti di eventi bellici.

Per agevolare la formazione dei medici ucraini nel settore l’Università di Camerino concede agli iscritti ucraini una consistente riduzione della quota di iscrizione, termini di iscrizione e calendari didattici ad hoc per facilitarne la partecipazione ed un servizio di traduzione simultanea per venire incontro a chi non sia fluente in inglese, che è la lingua in cui viene erogato il master.

Sono 25 i medici ucraini iscritti al master, raggruppati in una classe interamente dedicata a loro. Le richieste di ulteriori iscrizioni sono numerose e ci si augura di poterle soddisfare con le edizioni a venire del master. Questa iniziativa, che si affianca ad altre già intraprese da Unicam a favore di studenti universitari e di ricercatori ucraini, è un piccolo contributo a mitigare, attraverso una formazione ad hoc, anche le conseguenze dei danni estetici subiti dal popolo ucraino.