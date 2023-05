Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi hanno ricevuto ieri in Comune, insieme all’Ufficio Tecnico, il presidente della Federazione nazionale Hockey Sergio Mignardi, in visita a Macerata. L’Amministrazione, in sinergia con il presidente Mignardi, ha confermato la volontà di prospettare in città, per la pratica sportiva dell’hockey, una visione più organica a livello di impiantistica sportiva.

«In due anni e mezzo abbiamo messo in cantiere tantissimi interventi e ingenti risorse per l’impiantistica sportiva cittadina con un’attenzione particolare a tutte le discipline – hanno commentato Parcaroli e Sacchi -. Abbiamo ottenuto investimenti molto importanti e iniziato a lavorare su strutture che non erano oggetto di interventi da moltissimi anni. Tanto c’è ancora da fare ma moltissimo stiamo facendo, è stato pianificato ed è in fase di pianificazione; dunque non ci fermiamo ben consapevoli dell’importanza dei valori dello sport».