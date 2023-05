Una partita di calcio a otto fra i frequentatori di un pub e di un ristorante pizzeria per raccogliere fondi e donare un defibrillatore alla comunità.

E’ il primo trofeo “Menisco Volante” che si è svolto nei giorni scorsi sul campo di Madonna del Monte a Macerata, i componenti delle due formazioni si sono ritrovati in maglia a maniche corte, pantaloncini e scarpette per l’evento organizzato da Ponte Pi di Sambucheto di Montecassiano e Osteria 13 maggio di Recanati, in collaborazione con David Carelli onlus.

In tanti hanno assistito all’incontro, raccolti fra donazioni libere degli spettatori e contributi dei giocatori e degli sponsor 1.330 euro, con i quali verrà acquistato un defibrillatore che verrà posizionato all’esterno del circolo Acli di Sant’Egidio a Montecassiano. Presenti alla premiazione il vice sindaco di Montecassiano Katia Acciarresi, Leonardo Carelli della David Carelli onlus e Alberto Giustozzi dell’Acli.