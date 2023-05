Ultimo lunedì di maggio speciale per i tre tornei di calcio giovanile organizzati dalla Maceratese. Infatti, hanno preso il via sia il Velox, distinto come sempre nelle categorie Allievi e Giovanissimi, sia il più baby Cleti, riservato agli Esordienti. Kermesse da record perché in totale si divertiranno la bellezza di 120 club da ogni provincia delle Marche, più 4 società abruzzesi. Ancora una volta sarà lo stadio della Vittoria di Macerata, quest’anno più affascinante dopo il restyling attuato dal Comune, il teatro delle finali. L’ultimo atto del Velox per Giovanissimi avverrà il 28 giugno, la sera seguente la finale del Cleti e il 30 si completerà il trittico con la sfida per diventare padroni del Velox Allievi.

Questi i raggruppamenti delle tre manifestazioni.

Il 45esimo Velox Allievi. Girone A: Camerino Castelraimondo, Matelica, Fabriano Cerreto, Montemilone Pollenza. Girone B: Real Metauro, Ancona, Urbania, Senigallia calcio. Girone C: Giovane Ancona, Camerano, Osimostazione, Recanatese. Girone D: Monserra, Borghetto, Junior Jesina, Moie Vallesina. Girone E: United Civitanova, Loreto, Vigor Macerata, Valdichienti Ponte. Girone F: Aurora Treia, Maceratese, Montecosaro, Settempeda. Girone G: Forsempronese, Vigor Senigallia, Marina, Biagio Nazzaro. Girone H: Academy Civitanovese, Corridonia, Real Elpidiense, Monturano Campiglione. Girone I: Sangiustese, Invictus Grottazzolina, Civitanovese, Fermana. Girone L: Candia Baraccola, Union Picena, Osimana, Portorecanati.

Il 34esimo Velox Giovanissimi. Girone A: Accademia Granata, Real Metauro, Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia. Girone B: Nuova Folgore, Giovane Ancona, Osimana, Senigallia calcio. Girone C: Loreto, Settempeda, Salesiana Vigor, Maceratese. Girone D: Recanatese, Passatempese, SA Castelfidardo, Union Picena. Girone E: Matelica, Fabriano Cerreto, Camerino Castelraimondo, Tolentino. Girone F: Villa Musone, Vigor Macerata, Academy Civitanovese, Portorecanati. Girone G: Aurora Jesi, Moie Vallesina, Palombina Vecchia, Ancona. Girone H: Real Elpidiense, Sangiustese, Invictus Grottazzolina, Afc Fermo. Girone I: Fermana, Atletico P.S. Elpidio, Atletico Ascoli, Pedaso. Girone L: Robur 1905, Montemilone Pollenza, Cingolana San Francesco, Civitanovese.

Il 37esimo “Nando Cleti”. Girone A: Real Elpidiense, Academy Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Campiglione Monturano. Girone B: Valdichienti Ponte, Atletico P.S.Elpidio, Veregrense, Civitanovese, Girone C: Treiese, Villa Musone, Maceratese, Cingolana San Francesco. Girone D: Nuova Folgore, Osimana, Marina, Junior Jesina. Girone E: Salesiana Vigor, Recanatese, Porto Potenza Picena, Union Picena. Girone F: Aurora Jesi, Giovane Ancona, Borghetto, Moie Vallesina. Girone G: Corridonia, United Civitanova, Tolentino, Robur 1905. Girone H: Giulianova, Alba Adriatica, River Chieti, Renato Curi Angolana. Girone I: Montemilone Pollenza, Castelraimondo Camerino, Aurora Treia, Fabriano Cerreto. Girone L: Biagio Nazzaro, Portorecanati, SA Castelfidardo, Osimostazione.