Dopo il primo posto nel girone di qualificazione (composto da Hotsand, San Marino, Poviglio, Athletics Bologna, Longbridge Bologna e Padule) ottenuto, dopo 8 vittorie su 8 partite, nello scontro diretto ai danni nientemeno del San Marino campione d’Italia, la Hotsand Macerata ha cominciato in questo weekend la poule scudetto, incentrata su tre incontri a settimana, uno il venerdì sera e due il sabato, andata e ritorno.

Il girone di poule scudetto che comprende la Hotsand è composto dal Nettuno 1945, dal Modena, dal Godo e dal Ronchi; nell’altro girone compaiono il San Marino, il Parma, la Fortitudo Bologna, il Grosseto e il Senago. Le prime quattro classificate di ogni girone si incontreranno tra di loro in 4 quarti di finale, con la prima del primo girone che incontrerà la quarta del secondo girone, la seconda che incontrerà la terza e così via. Le 4 vincenti daranno vita a 2 semifinali, da cui scaturiranno le due finaliste. Nella prima giornata, disputata nello scorso weekend sul campo dei Ronchi dei Legionari, grande affermazione dei ragazzi di Ramos che hanno ottenuto 3 successi su 3 partite. Un ottimo inizio che da delle buone sensazioni per il prosieguo della stagione. La squadra al momento ha ottenuto molti consensi dagli addetti ai lavori: un ottimo attacco, una difesa solida, un monte di lancio ben assortito e di livello.

L’attacco ha prodotto fino ad oggi una media battuta collettiva di 0.320, con Jesus Carrera con la miglior media di 0.476, seguito da Anthony Pereira con 0.378, da Sebastian Garcia con 0.353, Lorenzo Morresi con 0.316, Jose Garcia con 0.315, Gionni Luciani con 0.314, Javier Lopez con 0.306 ed Ernesto Exposito con 0.302; buone anche le prestazioni dei battitori locali, con Alessandro Morresi a quota 0.261 e Leonardo Splendiani a quota 0.209. Sul monte di lancio ottime prestazioni di tutti i lanciatori, con Dilmer Mejia e Gabriele Quattrini a far da mattatori con rispettivamente 40 strike out e 3 basi ball per il nicaraguense e 52 strike out e 10 basi ball per Quattrini; da non sottovalutare le prestazioni di Andres Perez, con 19 strike out e 3 basi ball e di Jhonaikell Rodriguez con 10 strike out e 3 basi ball; Giovanni Turi e Juan Torres si stanno uniformando ai lanciatori di esperienza e saranno certamente molto utili in questa maratona dei play off, dove ognuno avrà la sua importanza.

Pochissimi anche gli errori in difesa, 11 in tutto su 13 incontri disputati. In totale 13 partite disputate, 12 vinte ed una persa (quella nel doppio incontro con il San Marino, con la differenza punti nei due incontri a favore della Hotsand). Ora nel prossimo week end la Hotsand incontrerà in casa il Nettuno 1945, reduce da una triplice vittoria nella prima giornata con il Modena; sarà il primo incontro ad altissimo livello per la Hotsand e certamente la squadra maceratese cercherà di prendere il largo. Ultimo arrivo sul monte di lancio, per arricchire il roster e per affrontare nel migliore dei modi i 3 incontro settimanali, è quello di Manaulys Correa, forte lanciatore domenicano con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle; la sua esperienza sarà fondamentale in questa squadra composta da elementi esperti e da giocatori forti ma giovani.

«L’ambiente è sereno, c’è consapevolezza nei propri mezzi ma anche umiltà per giocarsi partita dopo partita al massimo delle proprie possibilità -dichiara il presidente Andrea Graziani – insieme ai miei più stretti collaboratori, Valter Morresi e Giampaolo Giustozzi, stiamo cercando di creare una professionalità sempre più alta, non dimenticando comunque l’aspetto umano che ci caratterizza; confidiamo molto nel lavoro del manager Alexander Ramos, tecnico di grande esperienza e di grande equilibrio, del pitching coach Malvin Vasquez che è ormai di casa e che secondo me è uno dei migliori pitching coach in circolazione, dei coach Piero Consoli, Javier Perdomo e Jefferson Alves – prosegue il presidente – per ultimo, un appello alla città di Macerata, ai tifosi, ai simpatizzanti, ai molti volontari che aiutano incessantemente l’attività della società: per un grande risultato occorre la presenza di tutte queste componenti» chiude Andrea Graziani. Ora più che mai, la parola spetta al campo. Venerdì sera alle 19, sabato pomeriggio alle 15, sabato sera alle 20 sarà di scena il Nettuno 1945 che forse è l’avversario principale di questo girone. Nei mesi di giugno e luglio il grande baseball sarà di scena a Macerata.