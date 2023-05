Forza il posto di blocco e fugge: condannato a otto mesi. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputato di resistenza a pubblico ufficiale era Dranoel Ndoja, albanese di 37 anni. I fatti risalgono al 14 maggio 2017. L’uomo era alla guida della sua Alfa 147 e si trovava in località Le Mosse, quando si è trovato davanti un posto di blocco dei carabinieri. Quando i militari gli hanno intimato l’alt, l’uomo ha accelerato. Uno dei due carabinieri si è dovuto buttare di lato per evitare di essere investito, mentre l’uomo è poi fuggito a tutta velocità invadendo la corsia opposta. Oggi in aula l’accusa era rappresentata dalla pm Francesca D’Arienzo, il 37enne era difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi. La giudice Barbara Angelini ha deciso di condannarlo a otto mesi.

(redazione CM)