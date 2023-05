Ottimo esordio al Roland Garros per Camila Giorgi. La tennista nata a Macerata batte 2 a 0 (6-3, 6-4) la francese padrona di casa Alizé Cornet in poco meno di due ore (50 minuti il primo set e 54 il secondo). Quello di oggi è stato l’ottavo incontro tra le due giocatrici nel circuito maggiore, il terzo in un torneo del Grande Slam. Buona la prima, dunque, all’open di Francia sulla terra battuta, giunto alla 122esima edizione, seconda prova del Grande Slam del 2023. Nel prossimo e secondo turno, i 32esimi di finale, la 31enne numero 36 della classifica Wta affronterà la vincente fra Danielle Collins e Jessica Pegula, entrambe americane.

Il miglior risultato in carriera di Camila Giorgi a Parigi è proprio dell’edizione scorsa, dopo essere stata eliminata agli ottavi di finale da Daria Kasatkina. L’atleta di origini maceratesi cercherà di riscattare l’altalenante inizio di stagione sulla terra rossa: a Madrid, all’esordio con Mayar Sherif, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio al ginocchio, mentre a Roma è stata eliminata al terzo turno da Karolina Muchova, dopo aver estromesso dal torneo Arantxa Rus e Ekaterina Alexandrova.