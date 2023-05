Civitanova Alta, con il cavallo numero 9, Vandalo D’Esi, si aggiudica la “Corsa dei quartieri de Citanò”. Secondo posto per il quartiere Stadio con Apocalypse Erre e terzo classificato il quartiere San Marone con il cavallo Canadian Wise L.

«Un’emozione stupenda e una grande vittoria che dedico a tutta Civitanova – ha detto il coordinatore della città Alta Angelo Masullo -. Ora è il momento di festeggiare». E l’assessore Ermanno Carassai rilancia: «Pizzata e cocomero per tutta Civitanova ai giardini pubblici».

Una grande giornata di festa con oltre 3mila persone all’ippodromo che hanno voluto dare il benvenuto a questa tradizione. «Complimenti al vincitore – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e complimenti a tutta la città per l’entusiasmo e la solidarietà. Sono orgoglioso della grande partecipazione di pubblico, con molte famiglie, giovani, appassionati, amici a quattro zampe e grato a chi ha voluto sostenere la nostra Croce Verde acquistando i biglietti della lotteria di beneficenza. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la manifestazione e il consigliere comunale Pierpaolo Turchi. Civitanova è questo: impegno, cuore e passione».

Durante la giornata di festa si è esibita la banda cittadina, la Civitanovese Calcio ha sfilato in pista, la Pro Loco di Civitanova Alta ha sfornato grigliate e panini a go-go e, infine, lunghe file davanti al Museo del trotto.

«Vedere l’ippodromo così vivo è la più grande vittoria – ha detto il consigliere Pierpaolo Turchi, soddisfatto per la riuscita dell’evento -. Abbiamo lavorato tanto, ce l’abbiamo messa tutta e alla fine le oltre 3mila persone ci hanno premiato. Ringrazio tutta la città, ogni singola persona che ha lavorato al mio fianco, dalla Pro Loco di Civitanova Alta alla Protezione civile e tutta la famiglia Mori. Ho voluto riproporre questo ritorno perché simili tradizioni vanno conservate e valorizzate. Era una promessa che ho fatto quando ho deciso di candidarmi. E oggi eccoci qua. Grazie a chi ha sostenuto anche la Croce Verde e ovviamente i miei complimenti al quartiere vincitore. Arrivederci al prossimo anno».

Al quarto posto il quartiere Centro con il cavallo Attila Ross, quinto il quartiere IV Marine con il cavallo Croupier, sesto il quartiere Risorgimento con il cavallo Ancora Bella, settimo il quartiere Asola con il cavallo Volto del Nord, ottavo posto per il quartiere Fontespina con il cavallo Cook Wise As, distanziato il cavallo Artiglio Lor del quartiere Santa Maria Apparente, rp Billy Pan per il quartiere San Gabriele, rp cavallo Bipolare per il quartiere San Domenico.

(Foto di Federico De Marco)