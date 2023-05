Dopo il successo in trasferta a Lecce arriva la prima vittoria casalinga nel campionato di Serie B1 maschile dell’Associazione Tennis Macerata, la squadra capitanata da Fabiano Tombolini e Alessio Cherri. Nonostante l’assenza di Gianluca Acquaroli, influenzato e rimasto a casa, e la notte insonne di Tommaso Compagnucci alle prese con un virus intestinale, la formazione maceratese ha battuto 4-2 Reggio Calabria volando così in testa alla classifica del proprio girone confermando di essere un gruppo competitivo per la categoria.

Remi Boutillier ha piegato in due set il suo avversario italoargentino, mentre nell’altro campo Iacopo Sada ha lasciato pochi game al suo avversario con una prestazione solida e senza sbavature, portando la formazione maceratese sul 2-0. Nicolas Compagnucci ha incamerato il terzo punto mentre il fratello Tommaso ha dato vita ad una vera e propria battaglia, nonostante le precarie condizioni fisiche e un avversario spagnolo numero 550 Atp, persa solo 6-4 al terzo dopo tre ore di pura lotta.

Il punto decisivo per la squadra maceratese è arrivato dal doppio formato dalla coppia Boutillier-Sada mentre niente potevano i fratelli Compagnucci contro la coppia argentino-spagnola.

Domenica trasferta sugli insidiosi campi indoor in play-it di Lecco.

Finale interregionale raggiunta invece per la squadra femminile di Serie C capitanata da Simone D’Agosto e Daniele Teodori. Le ragazze dell’Atm hanno infatti sconfitto la squadra della Tennis Training di Foligno “B” per 3-0 e domenica prossima si giocheranno l’accesso al tabellone nazionale, contro la formazione “A” della Tennis Training Foligno, che potrebbe consentire alla squadra di essere promossa in Serie B2. Vittorie agevoli per Vittoria Modesti, Aurora Curzi e Martina Parissi nei tre singolari e pratica archiviata senza dover disputare il doppio.

Vittorie anche per l’Under 14 maschile (Federico Compari e Alessandro Buglioni) che batte 3-0 Cingoli e per la squadra Under 16 femminile (Serena Cicarè e Camilla Mazzetti) che sconfigge Filottrano 2-1.