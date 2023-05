Grande partecipazione per la terza edizione del torneo di padel Mc Consulting per Admo a favore dell’associazione donatori midollo osseo, svoltasi questo fine settimana al Padel Club Torresi a Macerata.

Le coppie in gara che si sono sfidate erano ben 30 per un totale di 60 partecipanti. Una vera e propria sfida al sostegno di questa associazione sempre più presente nel territorio maceratese. A vincere sono stati: Roberto Domizi e Adriano Petrini, finalisti Giulia Torresi e Andrea Remia. «Ma da sottolineare come in questo torneo si sono sfidati atleti veramente di ogni livello e capacità tutti con un solo obiettivo il dono e l’informazione – si legge in una nota degli organizzatori -. Oramai da tre anni l’aiuto di Giovanni Torresi del padel club Macerata e il suo impegno sono insostituibili. Altra presenza immancabile è Mc Consulting e Fabio Romagnoli che supportano sempre Admo. E tutti gli sponsor che di anno in anno aumentano, così come i partecipanti».

Tra gli spettatori il delegato Coni Marche Fabio Luna immancabile anche lui agli eventi di Admo e molto attento all’argomento: «senza il volontariato e queste iniziative molti giovani non saprebbero quanti bene possano fare al prossimo semplicemente mettendosi a disposizione, inoltre lo sportivo è l’esempio dello stare bene e del sostenere». Eleonora Salvatori responsabile della sede Admo Macerata, ringraziando i vincitori e i presenti dice: «sono convinta che quando si sposa una causa e si da tanto per raggiungere un obiettivo, poi sarà lei stessa ha restituirli tanto, questa associazione non regala solo un opportunità a chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo, ma restituisce grande soddisfazione anche a noi volontari e a tutti quelli che decidono di fare anche solo un piccolo gesto nei suoi confronti , penso che sia per questo che troviamo in alcune persone il sostegno continuo al raggiungimento del nostro obiettivo».