«Un successo sopra le aspettative» quello del weekend del 13 e 14 maggio per l’evento Comicam a Camerino.

La fiera del fumetto, del cosplay e dei giochi ha registrato infatti sopra le 2mila presenze che nei due giorni hanno affollato i 43 stand, i tavoli dei 20 artisti, i 5 eventi sul palco tra concerti e intrattenimento e le decine di attività organizzate. L’evento ha abbracciato l’intera città con attività al Sottocorte Village, nei locali Contram, alla rocca borgesca, all’orto botanico “Carmela Cortini” e le vie del centro storico.

«L’associazione Comicam – afferma il presidente Manuel Bernardini – ringrazia l’amministrazione comunale senza la quale non si sarebbe potuto organizzare l’evento, poiché oltre a godere del patrocinio e del contributo del Comune di Camerino ha organizzato con noi la manifestazione mettendoci a disposizione tutta la macchina logistica e proponendo in prima persona molte idee per un evento nuovo e innovativo a partire dall’Escape City che si è svolta nel centro storico».

L’evento è stato impreziosito dalle collaborazioni con l’associazione Arma aeronautica sezione di Loreto che ha portato per i due giorni di festival un simulatore di volo direttamente dal museo dell’aeronautica permettendo per sedici ore a grandi e piccini di sorvolare il territorio di Camerino e dalla collaborazione con l’associazione Zombie Inside che ha rianimato le vie del centro storico con un Escape City che ha visto la partecipazione entusiasta di sessanta iscritti al gioco malgrado il tempo avverso.

«Oltre alla collaborazione con dieci associazioni ludiche regionali e sei festival del fumetto regionali – aggiungono gli organizzatori del Comicam -, preziose sono state le collaborazioni con la Contram che ha ospitato parte della manifestazione all’interno dei suoi locali e che ha messo a disposizione un servizio navetta, il Cus che con la sezione E-Sports ha fornito l’attrezzatura per l’area videogiochi e con l’Università di Camerino che oltre al contributo ha partecipato con stand e workshop all’evento.

A conclusione dell’evento il presidente del Cus Camerino ha presentato Arnold, la mascotte dei Cnu 2023, in una metaforica staffetta tra i due eventi che confermano Camerino come punto di riferimento per i giovani del territorio e non solo.