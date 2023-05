Spensieratezza e risate faranno da padrone ai centri estivi organizzati col Comune di Treia e Uisp.

Sport, gioco e avventura saranno i compagni ideali delle giornate calde con due alternative da scegliere. Per i bambini dai 3 agli 11 anni dal 12 giugno al 28 luglio all’oratorio di Chiesanuova e di San Michele i bambini e le bambine, divisi in gruppi, saranno impegnati in attività sportive, ludico creative e di animazione seguiti da insegnanti di educazione fisica e da istruttori e animatori qualificati.

Con loro ci saranno anche i ragazzi che già allenano i bambini durante l’anno nelle varie discipline. Non mancheranno, inoltre, giornate a tema dedicate a olimpiadi, giochi di una volta, caccia al tesoro e festa in maschera.

A partire dal 3 luglio sarà attivato anche il “Centro estivo mare” per bambini da 6 a 14 anni (dalla prima elementare alla terza media). Si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, con moduli bisettimanale.

Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman nello stabilimento balneare Sun beach di Porto Potenza dove, divisi in gruppi in base all’età, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione, giochi con sabbia, calcio, pallavolo, tornei, acquagym, giochi in acqua, balli, giornate a tema e il venerdì Acquaparco.

I dettagli all’Ufficio servizi sociali del Comune di Treia al numero 0733218752 oppure Uisp 3492521998.