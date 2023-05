Si è concluso il laboratorio di training della memoria organizzato nell’ambito del progetto di prevenzione “Vengo prima io”, finanziato dal Comune di Treia e gestito dall’impresa sociale Cambiamenti. Un grande successo di partecipazione e interesse da parte della cittadinanza treiese e non solo che ha partecipato assiduamente agli incontri informativi rivolti alla popolazione su tematiche di prevenzione in terza età e aderito con curiosità e interesse ai due laboratori (training della memoria e ginnastica posturale). Sintomo della volontà del cittadino di conoscere, ma anche di essere in grado di assumere un ruolo di responsabilità e attenzione nei confronti del proprio benessere e della propria salute. Questo è stato confermato anche dal numero delle richieste di screening a cui la popolazione si è sottoposta in questi mesi. «Un primo passo che lascia ben sperare per nuove progettualità future – ha detto il sindaco Franco Capponi – Oltre a proseguire il percorso di prevenzione primaria, il Comune ha in cantiere di mettere in campo azioni di prevenzione secondaria nei confronti dei cittadini che hanno problematiche di decadimento cognitivo in un progetto di rete che via via coinvolgerà anche altri comuni limitrofi».