La vicenda della chiusura del villaggio container di Tolentino finisce davanti al Tar delle Marche. Alcuni ospiti terremotati, attraverso i loro legali Riccardo Scagnetti e Piero Montecchiari, hanno impugnato il provvedimento del Comune che prevede il pagamento di una quota per restare nei moduli abitativi.

Ieri mattina la prima udienza, rinviata al 7 giugno su richiesta della difesa del Comune, l’avvocato Luigi Pianesi, attraverso il quale l’amministrazione ha manifestato la volontà di arrivare ad una conciliazione.

Previsto quindi, per la prossima settimana, un incontro tra le parti in causa dove il Comune prova ad arrivare ad un accordo stragiudiziale.

«I ricorsi promossi nei confronti del comune di Tolentino – precisano ì legali degli ospiti dei container – hanno riguardato l’impugnazione di provvedimenti con cui l’amministrazione ha imposto ai terremotati dimoranti presso l’area container il pagamento di euro 540,64 mensili per ogni singolo componente del nucleo familiare, minorenni inclusi – ritenuti dai noi illegittimi ed iniqui in quanto in contrasto con la disciplina di riferimento ed in ragione delle inservibili condizioni degli alloggi forniti».

La vicenda nasce dalla volontà della nuova Amministrazione Sclavi di smantellare progressivamente l’area container di Via Cristoforo Colombo allestita dalla precedente amministrazione per far fronte all’emergenza abitativa causata dal sisma del 2016.

(Fr. Mar.)