di Francesca Marsili

«La data di apertura dei plichi contenenti le offerte di acquisto dei container prevista per il 5 maggio è stata rinviata a data da destinarsi». E’ quanto si legge sul sito del Comune di Tolentino. Lo stop è motivato dal fatto che a ridosso della scadenza della gara pubblica, il 4 maggio, si è fatta avanti la Provincia che ha manifestato l’interesse all’acquisto dell’intero lotto di container. A confermarlo è la consigliera provinciale Laura Sestili, delegata all’Edilizia scolastica.

«L’intenzione, qualora l’acquisto andasse a buon fine, è quella di utilizzarli per allocare situazioni che si trovano in strutture di proprietà della Provincia oggetto della ricostruzione post-sisma – precisa la Sestili -. Tra esse potrebbero esserci anche alcune scuole superiori del territorio Maceratese, ma è una situazione da valutare. Il fine è comunque quello della pubblica utilità».

Una richiesta tra Enti a cui il Comune di Tolentino intende offrire una soluzione proprio perché l’obiettivo è di interesse pubblico, sebbene la Provincia non ha formulato offerta in busta chiusa come gli altri concorrenti e qualora lo avesse fatto avrebbe avuto la priorità a parità di valore unitario offerto. Sono 32 i moduli di proprietà del Comune messi in vendita a seguito del progressivo smantellamento del villaggio container di via Cristoforo Colombo voluto dalla Giunta Sclavi. Restano quindi ferme e sigillate, sul tavolo dell’ufficio Patrimonio, fino a nuovo avviso, le numerose offerte inviate da privati che erano intenzionati all’acquisto la cui apertura era prevista per le 10 del 5 maggio.

«L’interesse pubblico è superiore a quello privato – spiega l’assessora alla Ricostruzione Flavia Giombetti -, stiamo valutando la fattibilità della proposta inviataci dalla Provincia. Proprio per questo motivo, per non rendere nulla la gara, abbiamo lasciato sigillate le offerte pervenute».