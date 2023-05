Fermati dai carabinieri per un controllo ad un posto di blocco mentre viaggiano in auto, vengono trovati con uno spinello pronto e qualche grammo di stupefacente. Nelle loro abitazioni rinvenuti complessivamente oltre 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e del denaro, ritenuto attività di spaccio. Nei guai due giovani di Matelica, un 24enne e un 22enne. I carabinieri della locale stazione, dopo la perquisizione partita dal controllo su strada e successivamente estesa all’abitazione dei ragazzi, hanno recuperato la droga e denunciato i due giovani per spaccio.