UNIVERSITA' - La docente eletta vice presidente nazionale dell'associazione italiana dei morfologi veterinari

La professoressa Paola Scocco, docente della scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’università di Camerino e delegata al tutorato del corso di laurea in “Ambiente e Gestione sostenibile delle risorse naturali”, è stata eletta nei giorni scorsi vice presidente per il quadriennio 2023-2026 dell’Associazione Italiana dei Morfologi Veterinari, di cui fanno parte oltre cento professori e ricercatori delle università Italiane inquadrati nel settore scientifico-disciplinare Vet/01 (Anatomia degli Animali Domestici) e studiosi che, a qualsiasi titolo, sono impegnati nello studio e nell’insegnamento della morfologia degli organismi animali direttamente o indirettamente correlati alle discipline veterinarie.

«Sono estremamente soddisfatta – ha dichiarato la professoressa Scocco – per questa nomina, che rappresenta sia una bella gratificazione personale, che un riconoscimento per la qualità dell’attività di ricerca dell’ateneo, con particolare attenzione all’ambito disciplinare di cui mi occupo». La nomina riveste ancora più importanza se si considera il fatto che si tratta della prima volta che una donna ricopre questa carica: fin dalla fondazione dell’associazione, infatti, i ruoli di presidente e vice presidente sono sempre stati ricoperti da professori ordinari, tutti uomini. Il passaggio di consegne formale si terrà nel mese di giugno a Bari, in occasione del 76° Congresso Sisvet – Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Medicina Veterinaria.