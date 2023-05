TREIA - Appuntamento domenica dalle 15. Domani spazio alla lettura con l'evento organizzato da Comune e "Nati per leggere"

A Treia torna Pompieropoli. Appuntamento domenica sul piazzale del Santissimo Crocifisso dalle 15 alle 18. Saranno allestiti percorsi per bambini e una palestra di arrampicata per bambini che potranno per una giornata provare alcune delle attività dei vigili del fuoco, sotto la supervisione del comando provinciale dei vigili del fuoco. L’idea nasce da padre Luciano Genga che, prima di indossare gli abiti del frate, era un vigile del fuoco, impegnato ogni giorno in prima linea in quella che può essere considerata un altro tipo di missione quotidiana. Il Covid ha stoppato l’iniziativa che torna per coinvolgere grandi e piccini.

Domani, sempre a Treia, spazio alla lettura. Dalle 16 alle 18 a Chiesanuova, nel parco in via Gigli, l’evento gratuito realizzato da “Nati per leggere” insieme al comune di Treia. Si tratta di letture condivise per famiglie e non solo, con un’operatrice che saprà anche consigliare i libri più appropriati da leggere. È il primo appuntamento dell’iniziativa “Lettura che passione”, che replicherà il 20 maggio. Hanno collaborato alla realizzazione anche l’associazione Auser Treia e l’istituto Paladini di Treia.