SAN SEVERINO - Scoperta la targa per omaggiare una figura storica del commercio cittadino. La sindaca Rosa Piermattei: «Da sempre i settempedani chiamano così questo luogo, è un pezzo di storia della nostra città»

Taglio del nastro in un clima di festa per l’intitolazione della piazzetta dell’Africano, un piccolo spazio tra via della Valle e via San Francesco così da sempre conosciuto dai settempedani che frequentano la zona di Castello al Monte e da quanti vi risiedono.

Allo scoprimento della targa della nuova toponomastica insieme al sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, al presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, agli assessori Vanna Bianconi e Jacopo Orlandani e ai consiglieri Alberto Capradossi e Francesco Borioni, hanno preso parte Paolo Severini, la moglie Secondina e la famiglia. Il primo è nipote di Enrico Marini che nel lontano 1932, insieme alla moglie Odilla Striglio, rilevò la gestione dell’ex osteria Biondi per poi dare vita, nel 1952, a un negozio di tipicità alimentari dal quale ebbe origine, più di settant’anni fa ormai, il nomignolo di “Africano”.

Nel corso degli anni l’attività originaria si è poi ampliata con la trasformazione della vecchia osteria in ristorante e, nel 1986, nella trasformazione dell’esercizio di affittacamere in albergo, l’attuale hotel Due Torri, gestito da Paolo Severini, nipote dell’Africano appunto, e da sua moglie.

«I settempedani conoscono, da sempre, questo luogo come la piazzetta dell’Africano ma adesso anche chi arriverà da fuori – ha sottolineato il sindaco in occasione dell’inaugurazione – avrà il piacere di scoprire un pezzo di storia della nostra città a noi molto popolare».