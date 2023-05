CAMERINO - Sotto accusa davanti al Gup del tribunale di Macerata un 60enne che nel 2019 aveva aggredito, al Sottocorte village, una donna con cui aveva avuto una breve relazione nel 1991. Oggi la sentenza per averle scritto dal carcere

Una donna perseguitata da 28 anni da un uomo che è stato anche condannato per averla aggredita e minacciata di morte dopo averla raggiunta sul posto di lavoro, al Sottocorte village di Camerino (fatto che risale al 6 maggio 2019).

Finito in carcere in seguito a quella vicenda, l’uomo, Luca Vincenzo Di Luca, 60 anni, di Montesilvano, non si è arreso ma avrebbe continuato a fare stalking verso la donna che aveva conosciuto tanti anni prima e con cui aveva avuto, nel 1991, una relazione di qualche mese.

Oggi è stato condannato a 6 mesi dal gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata per averle inviato tre lettere mentre si trovava in cella, nel 2021, a Marino del Tronto, carcere dove era stato trasferito, da quello di Montacuto, per un mese per sottoporsi a delle cure. Nel carcere non erano informati del fatto che gli fosse stato interdetto di scrivere alla parte offesa e così Di Luca era riuscito a contattarla dicendole che la voleva incontrare. Oggi la sentenza del gup. Il 60enne è difeso dall’avvocato Federica Squadrini. La donna è parte civile, assistita dall’avvocato Luca Belardinelli. Il pm Rita Barbieri aveva chiesto una condanna a due anni per l’imputato. Per l’aggressione al Sottocorte village Di Luca era stato condannato a 3 anni e 8 mesi in primo grado, pende la Cassazione.



(Gian. Gin.)