CONTI - Il sindaco Roberto Lucarelli commenta il documento consuntivo e ne illustra i contenuti: «Azzerato il disavanzo e costituiti due fondi»

«Un risultato straordinariamente positivo, quello che l’Amministrazione è riuscita a portare a casa con il bilancio consuntivo 2022». A dichiararlo in una nota il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

«L’attenta gestione delle risorse di bilancio, infatti, ha permesso di liberare risorse per circa un milione e 700mila euro, che hanno consentito di azzerare il disavanzo (debito) tecnico di 1.209.071,79 euro esistente al 31 dicembre 2021 e di costituire due fondi da 250mila euro, uno destinato al patrimonio comunale e l’altro alla cultura – sottolinea il primo cittadino – . I due fondi istituiti dall’Amministrazione consentiranno di effettuare quelle opere di manutenzione necessarie, come la manutenzione delle le strade. Inoltre con il fondo destinato alla cultura sarà possibile organizzare ulteriori e importanti eventi per rendere ancora più attrattiva la nostra città».

Lucarelli prosegue: «Nel complesso il bilancio 2022 chiude con un avanzo libero pari a 43.406,83 euro. Si tratta di numeri particolarmente importanti, specialmente se parametrati alla grave situazione economica-finanziaria che gli enti locali stanno attraversando. Basti soltanto pensare che la crisi energetica ha comportato più che il raddoppio del costo relativo alle spese delle utenze sostenute in passato dal Comune. Malgrado ciò, l’ente non ha mai fatto ricorso, nel 2022, ad anticipazioni di cassa e, soprattutto, ha mantenuto i livelli dei servizi forniti ai cittadini senza aumentare le tariffe dei tributi. In definitiva – conclude il primo cittadino di Camerino – il positivo risultato del bilancio consuntivo testimonia l’azione di buon governo, effettuata nei primi sei mesi di mandato, dall’Amministrazione comunale nonostante le tante difficoltà incontrate».