L'ASSESSORE Luisa Isidori fa il punto della situazione: «E' stato necessario interpellare anche per più di una volta gli enti sovraordinati, attendendo il rilascio dei documenti necessari al proseguo del cantiere. Teniamo a sottolineare che nessun servizio destinato alla cittadinanza è mai stato sospeso»

«Ripartirà il 3 maggio l’ultimo step dei lavori previsti alla delegazione comunale di Porto Potenza, dopo l’acquisizione di tutti i pareri e i documenti necessari a riprendere l’attività cantieristica». E’ quanto fa sapere l’amministrazione di Potenza Picena. L’intervento prevede a questo punto l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un ascensore e di servizi igienici accessibili e il rifacimento degli impianti e delle finiture interne.

Sui tempi, contestati dal Partito Democratico locale, interviene l’assessore ai Lavori pubblici di Potenza Picena Luisa Isidori: «Davvero esilaranti le dichiarazioni/dimostrazioni del Pd. Non pensavamo davvero di dover spiegare ad ex amministratori di lunga data e tecnici, quali sono alcuni dei militanti del partito in questione, i tanti passaggi tecnici e burocratici a cui, ancora oggi, in questo momento storico più che mai, la gestione dei lavori pubblici deve sottostare. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato proprio un consigliere del Partito Democratico, da tecnico, a confermare i tempi biblici a cui sono sottoposte alcune autorizzazioni. Ecco, per il cantiere in oggetto, visti i due step in cui sono stati suddivisi i lavori, è stato necessario interpellare anche per più di una volta gli enti sovraordinati, attendendo il rilascio dei documenti necessari al proseguo del cantiere. Questo tralasciando tutte le altre problematiche relative a costi e materiali. Problematiche che, probabilmente, i cittadini comprendono molto meglio di quanto non lo facciano alcuni rappresentanti di minoranza. Ci teniamo a sottolineare che, seppur nella temporaneità degli attuali uffici, che hanno inevitabilmente richiesto una fase di adattamento, nessun servizio destinato alla cittadinanza è mai stato sospeso a causa del cantiere. E il Comune non ha dovuto sostenere alcuna spesa per l’occupazione di locali aggiuntivi a quelli di proprietà. Quella della nuova delegazione comunale è un’opera attesa che verrà presto consegnata alla cittadinanza portopotentina, con spazi nuovi, sicuri e completamente accessibili».

Poi il punto complessivo sui cantieri: «Avvieremo i lavori per Porta Galiziano e Fonte di Galiziano. Sono state inoltre affidate tutte le nove progettazioni per i cantieri finanziati con i cinque milioni di euro della rigenerazione urbana, tra Potenza e Porto Potenza. Anche l’edilizia scolastica non si ferma, con il completamento del primo step di riqualificazione del blocco di più recente costruzione della scuola dell’infanzia Coloramondo e la progettazione della demolizione e ricostruzione del secondo blocco. In itinere anche la progettazione della scuola secondaria di primo grado di Porto Potenza. Sul fronte strade sono stati completati i lavori in via Recanati, Tergi, Pianetti e contrada Sant’Angelo e sono stati recentemente intercettati gli interventi per la messa in sicurezza di via Molino Vecchio».