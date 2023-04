REGIONE - Riconfermato l'altro giorno alla guida dell'Assemblea legislativa, interviene sul costo dei membri del suo Gabinetto e della sua segreteria

di Francesca Pasquali

«Delle 13 persone che collaborano con me, nove sono a titolo gratuito. Credo basti solo questo per chiarire la questione». Ha aspettato il voto di mercoledì scorso con il quale è stato riconfermato nel suo ruolo, Dino Latini, per replicare sul suo super staff da presidente del Consiglio regionale. Una replica che, di fatto, non smentisce. Non smentisce cioè che i quattro membri retribuiti del Gabinetto del presidente (il capo di Gabinetto Luca Marconi e come esperti Monica Bordoni, Paolo Niccoletti e Vittoriano Solazzi), finora sono costati più di 300mila euro. E che ce ne sono altri a titolo gratuito. Quanto ai sei membri della Segreteria del presidente, il loro compenso arriva a 234mila euro e rotti l’anno. «La segreteria è composta da due dipendenti della Regione e tre part-time. In precedenza il numero era lo stesso», fa sapere Latini. I due dipendenti della Regione sono Bruna Chiuselli e Michela Scriboni. Poi, ci sono Lorenzo Ragni e Federica Secchiaroli (esterni) e Andrea Aquili, che ha cessato l’incarico in anticipo, a ottobre 2021, e Franco Guercio, provenienti da aziende private.

«Mi sono attenuto – dice Latini – al rispetto della norma e ai limiti di spesa stabiliti per il presidente del Consiglio regionale. Anzi, in alcuni casi si è evidenziata una riduzione rispetto al passato. Dati che fornirò al termine dei cinque anni, ma che per ora confermano questa stessa riduzione di spesa».

Per conoscere le cifre, quindi, bisognerà aspettare altri due anni e mezzo. Al momento non è dato sapere a quanto ammonta questo risparmio rispetto agli anni passati. Gabinetto e Segreteria come presidente del Consiglio regionale, ma non solo. Perché Latini, oltre a essere presidente dell’Assemblea legislativa, in Consiglio è anche capogruppo del “monogruppo” Udc, “mono” perché nel gruppo c’è solo lui. E per questo ha diritto, e non ha rinunciato, ad altre tre persone in Segreteria, anche loro pagate ovviamente dalla Regione.