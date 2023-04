VOLLEY - Si dividono le strade con Maria Irene Ricci e Laura Dijkema

Le due palleggiatrici salutano la Cbf Balducci: Maria Irene Ricci e Laura Dijkema. Si dividono le strade della palleggiatrice Maria Irene Ricci e della Cbf Balducci HR Macerata, dopo due intense stagioni vissute insieme. Il club arancionero saluta la regista abruzzese classe 1996, condottiera delle maceratesi nella storica promozione in Serie A1 ottenuta nella stagione 2021/22 e poi ancora protagonista in campo nel primo anno della Cbf Balducci nel massimo campionato nella stagione 2022/23 appena conclusa. «A Maria Irene Ricci, assoluta professionista, va un grande ringraziamento per l’impegno messo in campo e per gli importanti traguardi raggiunti insieme, oltre che un enorme in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera», scrive la società in una nota.

Dopo una seconda parte di stagione 2022/23 vissuta insieme, si separano le strade tra la Cbf Balducci e la palleggiatrice Laura Dijkema. La regista olandese, arrivata a Macerata a dicembre, lascia il club marchigiano al termine della prima storica avventura in Serie A1 per i colori arancioneri.

«La Cbf Balducci onorata di aver avuto la possibilità di vedere all’opera con la propria divisa la campionessa olandese, ringrazia Laura Dijkema per la grandissima professionalità e il costante impegno dimostrati in questi mesi di percorso comune – scrive la società -. A lei va il più grande in bocca al lupo per le future tappe della sua lunga e prestigiosa carriera».