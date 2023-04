CAMERINO - L'incidente in località Ponti. A scontrarsi un Doblò e una Fiat Uno, con a bordo i due coniugi. L'uomo, 82 anni, è stato soccorso in eliambulanza e trasferito ad Ancona

Scontro da un furgoncino e un’auto, due feriti: uno ricoverato a Torrette in eliambulanza. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 lungo la Provinciale 22 a Camerino. I due veicoli, un Fiat Doblò condotto da un 27enne e una Fiat Uno alla cui guida c’era un 82enne con a fianco la moglie di 78 anni, si sono scontrati quasi frontalmente in località Ponti, in via Padre Onofrio da Offida. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, violento l’impatto. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e i carabinieri del Radiomobile di Camerino per i rilievi.

A riportare le conseguenze peggiori l’82enne alla guida della Uno, per cui i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato traferito a Torrette. La moglie, invece, è stato accompagnata al pronto soccorso di Camerino. Illeso il 27enne che guidava il Doblò.