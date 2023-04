TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La squadra di Villa Potenza domani giocherà il ritorno della semifinale dopo aver battuto la Vis Stella 4-1 all'andata. E' anche in corsa per la vittoria del campionato nel girone E: gli uomini di Micarelli sempre due punti avanti. Nel gruppo D l'attaccante giallorosso entra e con una doppietta regala ai suoi la vittoria

di Michele Carbonari

Da vera matricola, l’Helvia Recina è rinata sotto i migliori auspici. Infatti, la formazione di Villa Potenza è ancora seconda in classifica nel girone E di Terza categoria, ma soprattutto ad un passo dalla finale di Coppa Marche (in caso di vittoria, promozione di diritto in Seconda). Domani sera alle 21 al Dell’Anfiteatro è in programma la semifinale di ritorno contro la Vis Stella. Gli arancioneri si presenteranno forti del 4 a 1 dell’andata (doppietta di Bertola più Messi e Carnevali). Sabato pomeriggio, invece, l’Helvia Recina ha fatto la voce grossa nella tana del Corridonia Fc (vani i centri di Cecani e Montecchiarini), mostrando una manita grazie alla cooperativa del gol composta da Simoncini, Gattari, Messi, Bertola e Lelio.

Gli arancioneri restano a due punti dalla capolista Camerino Castelraimondo, che ha vinto con grinta e tenacia sul campo della Giovanile Nicolò Ceselli, tre volte in vantaggio con la doppietta di Ferracuti (entrambe le reti su punizione) e con Bianchini (in mischia) e tre volte ripresa dagli uomini di Micarelli trascinati da Micucci (sinistro in diagonale), Cesari (in mischia) e da Rivelli (altro diagonale). Sempre di Cesari (di testa) il gol del definitivo 3 a 4 ospite. Esterno anche l’exploit del Colbuccaro, che espugna Civitanova e batte all’inglese la Vis in virtù dei sigilli nella ripresa di Trippetta (sugli sviluppi di un angolo) e di Camilli (calcio piazzato). Corsaro pure il Monte San Martino, che cala il tris a San Severino contro il Serralta, che apre e chiude le marcature con Vissani (incornata sul cross di Moretti) e Valenti (di testa dopo la traversa su punizione di Bambozzi). Nel mezzo si scatenano gli ospiti di mister Bottoni: Brasili (calcio piazzato), Marconi (incornata sul traversone di Brasili) e Peretti (diagonale), gloria anche per il portiere Giustini che neutralizza un rigore a Bambozzi (per lui anche una traversa su punizione).

In chiave playoff, preziosi i successi casalinghi e all’inglese di Stese e Abbadiense. La doppietta di Tarquini (un tap in per tempo) regala il successo ai rossoblu contro la Lorese, mentre quella di Gianluca Clementoni (di testa e tiro a giro) regala i tre punti agli uomini di Soldini sul San Ginesio, che in avvio di gara centra una traversa. In corsa per gli spareggi promozione anche la Giovanile Corridoniense, che viola Sforzacosta in rimonta dopo il gol di Acciarresi: decisivi Gianfelici, dopo che il portiere locale Mattiacci para un penalty, e nella ripresa Tamburrini (su ripetizione di un rigore, inizialmente neutralizzato dall’estremo locale) e Bianchi (contropiede). Riposava la Veregrense.

Nel girone D l’Union Picena si aggrappa al sempreverde Cristian Lauteri, autore della doppietta che ribalta l’Atletico Conero nella ripresa, dopo il palo di Fontinovo. Determinante il bis dell’attaccante, subentrato a partita in corso, che trasforma un penalty guadagnato da Ramadori e con un rasoterra finalizza un assist di Scataglini.

Il personaggio della settimana: Cristian Lauteri (Union Picena). A distanza di un mese, l’esperto attaccante di origine romane si ripete. Doppietta, per di più partendo dalla panchina, e in pochi minuti i giallorossi superano l’ennesimo avversario e restano in scia alla capolista Giovane Offagna, distante tre punti.