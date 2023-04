CORRIDONIA - Questa mattina incontro all'Hotel Grassetti, il segretario provinciale Angelo Sciapichetti ha ribadito le accuse di immobilismo e mancanza di visione del centrodestra. Era presente anche la direttrice del Cosmari Brigitte Pellei

Primo incontro del gruppo di lavoro “ambiente” del Partito Democratico. Si è tenuto questa mattina, dalle 9 alle 13, all’Hotel Grassetti di Corridonia. “Le prospettive della gestione dei rifiuti urbani in provincia di Macerata” è stato il titolo del convegno, organizzato dalla federazione provinciale del Pd e dal gruppo di lavoro istituito dalla stessa federazione. All’incontro era presente l’onorevole Chiara Braga, nuova capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati. L’incontro era già stato annunciato un paio di giorni fa, quando il segretario provinciale Angelo Sciapichetti aveva già attaccato la destra, accusandola di non avere una strategia sulla raccolta differenziata, sulla discarica e sul Cosmari (leggi l’articolo). Di fronte ad una sala riunioni molto gremita si sono alternati una serie di oratori.

Dopo i saluti iniziali dell’onorevole Irene Manzi, ha preso la parola Mario Iesari, coordinatore del gruppo di lavoro “ambiente”, che ha fornito un quadro di riferimento delle politiche di economia circolare e ha mostrato i dati della gestione del ciclo dei rifiuti in provincia, confrontandoli con quelli regionali, nazionali ed europei.

A seguire è intervenuto Marco Ciarulli, presidente di Lega Ambiente Marche, che ha approfondito le strategie e le buone pratiche per ridurre la produzione di rifiuti e favorire il riuso dei prodotti.

Poi è stato il turno di Fulvio Riccio, componente del gruppo di lavoro “ambiente” che, in sostituzione del consigliere Romano Carancini impossibilitato a partecipare per ragioni personali, ha illustrato il ruolo della Regione Marche nella gestione del ciclo dei rifiuti e ha fatto il punto sul ritardo nella realizzazione del Piano regionale dei rifiuti.

Prima della pausa caffè è intervenuta la direttrice del Cosmari Brigitte Pellei, che ha presentato i progetti presenti nel Piano industriale del Cosmari. Alla ripresa dei lavori è stato il turno di Walter Giacetti, direttore tecnico di Eco Ambiente di Rovigo, che ha mostrato i recenti risultati ottenuti in questa provincia in termini di tariffa puntuale e di realizzazione di nuovi impianti per la raccolta ed il riciclo.

Quindi è arrivato il momento dell’intervento dell’onorevole Chiara Braga, la quale ha illustrato le posizioni del Partito Democratico per quanto riguarda la transizione ecologica e l’economia circolare.

Dopo un breve dibattito il convegno si è chiuso con l’intervento del segretario provinciale Angelo Sciapichetti che ha criticato «l’immobilismo e la mancanza di visione della destra al governo della Provincia e dei principali comuni», ha ribadito le posizioni che il Partito Democratico ha già comunicato nei giorni scorsi con l’ordine del giorno sul tema della gestione dei rifiuti che sarà presentato nei consigli comunali della provincia.

Tutti gli interventi sono stati moderati da Fulvio Riccio.

Il convegno è il primo evento organizzato dal gruppo di lavoro costituito l’anno scorso dalla federazione provinciale del Partito Democratico per approfondire i temi ambientali più rilevanti nel territorio e farne strumento di formazione e azione politica. Un nuovo appuntamento è in via di organizzazione e riguarderà la transizione energetica e la costituzione delle comunità energetiche.