SERIE C - A Chiavari termina 1 a 1. I padroni di casa sbloccano con Tenkorang, Vona pareggia in apertura di ripresa. Quattro a uno il conto dei legni colpiti a favore della squadra ligure, che fallisce anche un rigore. I giallorossi "consegnano" il campionato alla Reggiana e si avvicinano al Rimini

La Recanatese inchioda sul pareggio la Virtus Entella e consegna la vittoria del campionato alla Reggiana. A Chiavari termina 1 a 1 una partita ricchissima di emozioni soprattutto nel secondo tempo. I padroni di casa sbloccano subito il risultato con Tenkorang, Vona pareggia il conto in apertura di ripresa, quattro a uno il conto dei legni colpiti a favore dalla squadra ligure che fallisce anche un calcio di rigore con Merkaj. La squadra allenata da Giovanni Pagliari tiene vivo il sogno playoff, i giallorossi si avvicinano alla decima posizione occupata dal Rimini, il derby con l’Ancona nell’ultima giornata di campionato promette spettacolo.

L’Entella chiama 450 ragazzi delle scuole a riempire lo stadio per la sfida con la Recanatese, nella speranza che la Reggiana, capoclassifica con due punti di vantaggio, non faccia risultato pieno a Olbia. La Recanatese dopo essersi assicurata la salvezza con due giornate di anticipo deve fare punti per continuare ad inseguire il sogno playoff. In Liguria Pagliari deve fare a meno anche di Yabre e Foresta, diverse le assenze pure tra i padroni di casa.

L’Entella parte forte e dopo 4’ è già in vantaggio: Tenokorang stacca altissimo a centro area sul cross dalla sinistra di Favale, Meli ci arriva con la punta delle dita, Tenkorang brucia sul tempo gli avversari e gonfia la rete, 1 a 0. La Recanatese non si perde d’animo nonostante lo svantaggio, un destro da fuori area di Senigagliesi chiama alla parata Borra. La Recanatese potrebbe pareggiare i conti al 36’ con Carpani che calcia a lato dal vertice destro dell’area piccola, poi si mette le mani nei capelli. Al primo minuto di recupero Raparo prolunga di testa un traversone di Merkaj, la palla si stampa sul palo.

Il secondo tempo si apre con il pareggio dei leopardiani, al 51’ Senigagliesi dalla bandierina del calcio d’angolo trova Vona, il difensore in spaccata mette dentro la rete dell’1 a 1 con il destro. L’Entella non ci sta ma è la Recanatese ad andare vicino al raddoppio al 61’ con Carpani, Borra respinge. Volpe dalla panchina chiama diversi cambi, l’Entella prova il tutto per tutto. Il neo entrato Ramirez al 75’ colpisce in pieno la traversa. Sul capovolgimento di fronte è Sbaffo ad avere sul piedi la palla per il sorpasso, la sfera sbatte sulla traversa. Le occasioni si susseguono, l’ex Bologna Ramirez con un gran tiro colpisce il palo. All’81’ un minuto dopo l’arbitro assegna il calcio di rigore all’Entella per un fallo di Meli in uscita: il portiere si riscatta alla grande e devia sulla traversa la massima punizione di Merkaj. La Recanatese con Marilungo sfiora ancora il gol, al primo minuto di recupero Meli chiude ancora lo specchio della porta a Merkaj.

Dopo aver fermato sul pareggio la Reggiana al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” la Recanatese costringe al pareggio un’altra pretendente alla vittoria finale.

Il tabellino:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Parodi, Sadiki, Reali; Tenkorang (37’ s.t. Ferrara), Corbari (15’ s.t. Ramirez), Paolucci (27’ s.t. Rada), Tomaselli, Favale (15’ s.t. Zappella); Zamparo (27’ s.t. Faggioli), Merkaj. A disp.: Paroni, De Lucia, Giammaresi, Tascone, Manzi, Banfi, Siatounis. All.: Volpe.

RECANATESE (4-4-2): Meli; Marafini, Ferrante, Vona, Ferretti (1’ s.t. Quacquarelli); Senigagliesi (20’ s.t. Guadagni), Raparo, Alfieri, Carpani (38’ s.t. Marilungo); Guidobaldi (25’ Giampaolo), Sbaffo. A disp.: Fallani, Amadio, Pacciardi, Morrone, Somma, Peretti. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Mattia Caldera di Como (assistenti Allocco di Bra e Toce di Firenze, quarto ufficiale Zoppi di Firenze).

RETI: 4’ p.t. Tenkorang (VE), 5’ s.t. Vona (R).

NOTE: ammoniti: Ferrante, Sbaffo, Quacquarelli. Recupero: 7’ (1’+6′).