Unicam, torna il career day

CAMERINO - Studentesse, studenti ed aziende si incontreranno il 20 aprile al Relais Borgo Lanciano ed al Lanciano Forum di Castelraimondo. Elisabetta Torregiani, delegata del rettore per i rapporti con le imprese: «Avranno delle posizioni aperte, in particolare per tirocini, e si potrà avere così la possibilità di entrare subito»

Il 20 aprile torna il consueto appuntamento con il career day dell’Università di Camerino, la principale occasione di incontro tra studentesse e studenti ed aziende, che si terrà al Relais Borgo Lanciano ed il Lanciano Forum di Castelraimondo.

Anche per questa edizione l’evento è realizzato in collaborazione con Confindustria Macerata, ed al momento sono 77 le imprese che hanno aderito e che saranno presenti nello spazio appositamente allestito. Tutti i partecipanti avranno quindi l’opportunità di incontrare le aziende, conoscere i responsabili delle risorse umane ed i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Il career day rappresenta una opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.

«Il career day – ha dichiarato il rettore Unicam Claudio Pettinari – rappresenta senza dubbio uno dei momenti più importanti della vita universitaria dei nostri studenti e laureati. Ringrazio Confindustria Macerata per averci sempre sostenuto in grande sinergia, così come ringrazio tutte le aziende che hanno confermato la loro presenza e la soddisfazione e la fiducia nei nostri confronti».

«Invito caldamente le nostre ragazze ed i nostri ragazzi a partecipare – ha sottolineato Elisabetta Torregiani, delegata del rettore per i rapporti con le imprese – perché potranno trovare delle novità molto interessanti per loro. Le aziende avranno delle posizioni aperte, in particolare per tirocini e si potrà avere così la possibilità di entrare subito in azienda per mettere a frutto le proprie competenze e la propria professionalità. Ringrazio tutte le aziende che hanno voluto essere con noi e tutti i colleghi ed il personale tecnico e amministrativo che hanno lavorato affinché si potesse realizzare ed organizzare tutto al meglio».

La giornata sarà strutturata con un evento di apertura, alle 10, che prevede i saluti del rettore Claudio Pettinari, del presidente Comitato piccola industria Confindustria Macerata Paolo Ceci, della delegata del rettore ai rapporti con le imprese Elisabetta Torregiani e del delegato allo stage e placement Francesco Nobili.

Si proseguirà poi con un talk show sul tema “Dopo la laurea cosa è successo?”, nel corso del quale laureati e laureate Unicam racconteranno la propria esperienza di successi di inserimento nel mondo del lavoro. Si apriranno poi gli stand aziendali e le presentazioni delle aziende, che saranno a disposizione anche nel pomeriggio. Le studentesse e gli studenti partecipanti potranno seguire anche workshop su temi specifici.

Per gli studenti della Scuola di Architettura e Design l’evento si terrà nella sede Unicam di Ascoli il 10 maggio.

Tutte le informazioni con il programma dettagliato e la form per le iscrizioni sono disponibili nel sito https://careerday.unicam.it/.