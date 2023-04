CORSA - Il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un'ordinanza che regola il traffico domenica 16 aprile in occasione del "Gran premio città di Corridonia”

In occasione della gara ciclistica “Decima edizione giornata nazionale rosa open – Gran premio città di Corridonia”, in programma domenica 16 aprile dalle 10 alle 12 con partenza e arrivo da Corridonia, la Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nel tratto tra Piediripa e Sforzacosta. Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 8.15 alle 12.15, in borgo Sforzacosta nel tratto compreso tra via Natali e via Liviabella; in via Liviabella sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione del transito della competizione nelle seguenti strade: borgo Sforzacosta, strada regionale Picena, via Liviabella e strada regionale Carrareccia nel tratto comprensivo del centro abitato di Piediripa.